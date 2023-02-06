شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: غدا آخر موعد لحجز الأراضى بالطرح الأول ضمن آلية التخصيص لمختلف الشرائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، أن عدد الحجوزات المبدئية للأراضى بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة - برنامج "مسكن"، بلغ حتى الآن أكثر من 6600 حجز مبدئى، موضحاً أن الحجز بدأ من يوم الخميس 8/12/2022، ولمدة شهرين، وينتهى الثلاثاء المقبل، 7 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الطرح الأول، شمل 305 قطع أراض بالمحاور الإسكانية المختلفة، موزعة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن ( القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)، بجانب 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى"https://reserve.newcities.gov.eg"، وتبلغ قيمة جدية الحجز لقطع الأراضي الأكثر تميزاً 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة 100 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه، بخلاف المصاريف الإدارية.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن عدد الحجوزات المبدئية لـ143 قطعة أرض بمحور قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بلغ 1044 حجزا، وعدد الحجوزات المبدئية لـ104 قطع أراض بمحور قطع الأراضى المميزة، بلغ 1613 حجزا، فيما بلغ عدد الحجوزات المبدئية لـ58 قطعة أرض بمحور قطع الأراضى المتوسطة، 3969 حجزا.

وأكد الدكتور وليد عباس، أنه سيتم البت من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبات الحجز المؤكدة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام قليلة من غلق باب الحجز تمهيداً لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح وتحقيق أهداف المشروع.