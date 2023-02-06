شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 81 مليار جنيه قيمة موارد الخزانة العامة من الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نتائج الأعمال للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، إنه تم توريد نحو 81 مليار جنيه من الشركات التابعة للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2012-2022، على رأس الشركات الموردة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى .

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة نتائج الأعمال للعام المالى 2012-2022، برئاسة الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب والدكتور محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ .

وأشار التقرير أنه بلغ ما يؤؤل للخزانة العامة للدولة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة على رأسها الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، نحو 81 مليار جنيه مقابل 76.6 مليار جنيه العام المالى 2020-2021، بزيادة بلغت 4.4 مليار جنيه .

كما بلغت الاستثمارات طويلة الأجل نحو 5.9 مليار جنيه منهم 1.5 مليار جنيه زيادة في رأس مال شركة كيما للأسمدة، مقابل 4.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021، بزيادة بلغت 1.8 مليار جنيه .