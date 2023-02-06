شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجموعات سلعية تستوردها مصر من رومانيا فى 10 أشهر أهمها الحبوب والخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، ارتفاعا ملحوظا في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل نحو 1.4 مليار دولار بينما كان مليار دولار في الفترة المناظرة له من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 41.2%.

وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع التبادل التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 46.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا نحو مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 39.5%.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022.

1. حبوب بقيمة 872.8 مليون دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 39.1 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 32.9 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 17.1 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 12.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.