شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-2-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.51%، والعرب على 5.78%، واستحوذت المؤسسات على 24.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصرين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 774.8 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 449.2 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19288 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6700 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.34%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.251 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.14%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 70.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.55%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.266 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.63%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 13.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.09%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 65.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.73%.