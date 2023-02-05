«سار» توقع عقدا لنقل 850 ألف طن حجر جيري سنويا

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» الدكتور بشار المالك، أن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام «سار» الاستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليميا ودوليا خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها، مثل هذه الصناعات المتقدمة في المملكة، مؤكدا حرص «سار» على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورنا في دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أعلنها سمو ولي العهد - حفظه الله - العام الماضي.وقال المالك «من منطلق التزامنا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإننا نعمل في «سار» على دعم التكامل مع القطاع الصناعي خلال تعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق الربط الأمثل والوصول الأسرع لمنتجاتنا الوطنية، على الصعيدين المحلي والعالمي»، موضحا أن هذا الدور سيسهم في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.
نقل الحجر الجيرى والبحص عبر القطار
- المعدل السنوي 850,000 طن
- فترة العقد 10 أعوام
- جهة الانطلاق محافظة الخرج
- جهة الوصول محافظة بقيق
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