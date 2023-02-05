الحقيل يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الأحساء

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وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المخطط الإعلاني يهدف إلى تمكين نماذج استثمارية متنوعة والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الإعلانات داخل المدن، وتعزيز التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية، وإيجاد قيمة مضافة للمدينة وإضفاء بعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري وتنمية الموارد بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.وبين أن الأمانة قسمت الحزم الاستثمارية للمحفظة الإعلانية إلى 5 عقود استثمارية تضمنت؛ الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على مركبات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي الفضاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بجميع وسائلها، وذلك لطرحها خلال الفترة القادمة ضمن الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023.
وأكد المهندس الملا سعي الأمانة من خلال هذه الاستراتيجية الإعلانية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية، في ظل حرص الأمانة على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للحاضرة كل 5 سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطورات المتسارعة في هذا الجانب.
5 عقود استثمارية
- الإعلانات على واجهات المباني
- الإعلانات على مركبات الأجرة العامة والحافلات
- التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء
- الإعلانات على الأراضي الفضاء
- إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية
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