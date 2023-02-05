شكرا لقرائتكم خبر 25 ألف زائر لمعرض الصناعات السعودي العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدلت وزارة الاستثمار الستار على معرض «الصناعات السعودي العماني»، الذي نظمته بالرياض وسط تفاعل وحضور كبير من الزوار تجاوز 25 ألف زائر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، و300 شركة من البلدين في قطاعات متعددة، وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطاعين العام والخاص.

ونجح المعرض في تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد، في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة، إضافة إلى التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، خلال اللقاءات الثنائية بين الجانبين لتحديد الفرص وتقديم سبل الدعم لتحقيقها، وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية تسهم في تنمية وازدهار الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المرتبطة برؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040.

وشهد المعرضَ على مدار أيامه الـ4 حضورٌ كثيفٌ من الزوار من داخل المملكة وخارجها، تعرفوا خلالها عن قرب على الصناعات الموجودة، والموروث الثقافي والإنساني المشترك، مستمتعين بتجربة فريدة جمعت الاستثمار والثقافة في مكان واحد، كالمشغولات اليدوية والحُليّ، والأكلات الشعبية، والتمتع بالعروض الفلكورية التي صاحبت المعرض.

وترجم معرض «الصناعات السعودي العماني» متانة العلاقة بين البلدين في جميع الأصعدة، ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتقوية أواصر العلاقات السعودية العُمانية من أجل رفاهية الشعبين.

يذكر، أن المعرض نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركائها، بالتزامن مع منتدى «الاستثمار السعودي العماني» 2023 تحت شعارشراكة وتكامل بالرياض، في الفترة من 1- 4 فبراير، والذي شهد توقيع 13مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في قطاعات متعددة كالبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصحية، والخدمات اللوجستية، والترفيه والابتكار.