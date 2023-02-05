شكرا لقرائتكم خبر 100 ألف مبتكر وخبير تقني يحضرون ليب 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في الرياض اليوم أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي على مدى 4 أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميا في مجالات التقنية والابتكار، ويتوقع أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 100 ألف مبتكر وخبير تقني من جميع أنحاء العالم.

وتكتسب النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023 أهمية بالغة لكونها تأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه الكريم بأن يكون المؤتمر تجمعا سنويا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين.

وسيشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» عرض لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.

وستستعرض شركة «AuveTech» أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم. ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة «bHaptics» المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة «Mirror» بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية «PINKO» لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.

ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت «Geminoid» الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.

ويستضيف المؤتمر رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة «Magic Keys» في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.

ويستمد ليب 23 أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا رئيسيا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبا مهما في عملية التحول الرقمي محليا وعالميا.

ويعد القطاع التقني والرقمي في المملكة من القطاعات الواعدة التي تشهد دعما غير مسبوق إيمانا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.

مؤتمر LEAP2023

