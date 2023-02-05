100 ألف مبتكر وخبير تقني يحضرون ليب 23

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وتكتسب النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023 أهمية بالغة لكونها تأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه الكريم بأن يكون المؤتمر تجمعا سنويا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين.وسيشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» عرض لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.
وستستعرض شركة «AuveTech» أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم. ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة «bHaptics» المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة «Mirror» بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية «PINKO» لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.
ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت «Geminoid» الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.
ويستضيف المؤتمر رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة «Magic Keys» في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.
ويستمد ليب 23 أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا رئيسيا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبا مهما في عملية التحول الرقمي محليا وعالميا.
ويعد القطاع التقني والرقمي في المملكة من القطاعات الواعدة التي تشهد دعما غير مسبوق إيمانا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.
مؤتمر LEAP2023
- يعد تأكيدا للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من لدن ولي العهد وحرصه على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم.
- يمثل أكبر ملتقى تقني على مستوى العالم، حيث سيشارك فيه أكثر من 700 متحدث ومتحدثة من 50 دولة يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية.
- يضم أكثر من 900 شركة عالمية ومحلية مشاركة، وهو ما يعكس مكانة المملكة وريادتها بالمنطقة والعالم ومقدرتها على تنظيم وإنجاح المحافل الدولية.
- يعتبر تعزيزا لمكانتها وريادة المملكة الإقليمية والعالمية من النواحي التقنية والرقمية والابتكارية، وسعيها الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في المجالات التقنية والقطاعات الواعدة.
- يأتي انطلاقا من اهتمام المملكة الكبير بالقطاعات التقنية والرقمية، ودفعها لجهود الابتكارات في تلك المجالات بما يسهم في إيجاد حلول نوعية ومبتكرة واكتشاف الأفكار الخلاقة والرائدة.
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