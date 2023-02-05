تقنية الذكاء الاصطناعي في الاستكشاف وحصر الأراضي البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحمد العسكر، أن البرنامج يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في التحليل والاستكشاف، وحصر الأراضي الفضاء المستهدفة للبرنامج، وذلك بغرض زيادة السرعة في الاستكشاف ورفع مستوى الجودة والتطبيق في الحصر، مشيرا إلى أنه تم التأكد من النتائج والمطابقة بين الحصر اليدوي والحصر الآلي بنسبة تتجاوز 99%.

وأوضح العسكر خلال ورشة عمل بعنوان «حاضرة الدمام بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء»، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مبينا أن إجمالي مساحة الأراضي التي فرضت الرسوم عليها قد تجاوزت 550 مليون م2.

واستعرض رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال الورشة التي نظمتها لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية بحضور ومشاركة عدد من العقاريين وذلك بمقر الغرفة بالدمام، آلية فرض الرسوم للأراضي الفضاء وتقديم البيانات والوثائق وتقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم ومن ثم يصدر القرار ويبلغ المالك، منوها إلى أن الرسم السنوي يصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.

وأشار إلى أن نظام فرض الرسوم على الأراضي الفضاء تم تطبيقه على مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة البلدية والإسكان، ثم المرحلة الثانية التي تشمل الأراضي المطورة بالمساحة المذكورة أو مجموع الأراضي لمالك واحد في مخطط واحد وكانت ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأما المرحلة الثالثة فتشمل الأراضي المطورة والتي تبلغ مساحتها 5000 م2 ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة، وكذلك الأراضي التي تعود لمالك واحد بمساحة 10,000 م2 في مدينة واحدة.

وأفاد العسكر بأنه تم تحقيق نتائج مهمة من تطبيق البرنامج في مناطق عدة، منها الرياض ومكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، حيث تم صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات الرسوم على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعا سكنيا في المناطق المذكورة، منوها لأن هناك معايير أساسية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء تراعي الطلب الكلي للمساكن، ومتوسط سعر العقار.