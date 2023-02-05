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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية «متمّم» يقيم اليوم لقاء بعنوان: دافوس 2023.. ومشاركات المملكة الدولية، بهدف الحديث بشكل واسع عن مشاركات المملكة الدولية ودورها في تعزيز التعاون الدولي. ويشارك في اللقاء كل من: الوكيل المساعد للعلاقات الدولية بوزارة الاقتصاد والتخطيط البراء الإسكندراني، ومستشار وزارة الاستثمار سعود الساعاتي، والمستشار الاقتصادي المهندس عمر باحليوه. ويسلط المشاركون الضوء على جهود المملكة في مواجهة التحديات العالمية ودورها في تعزيز التعاون الدولي، كما يستعرضون تجارب المملكة المتقدمة اقتصاديا وتقنيا، إلى جانب الحديث حول أبرز قضايا ونتائج منتدى دافوس، إضافة إلى مناقشة أثر المشاركة السعودية في دافوس. ويسلط المشاركون الضوء على جهود المملكة في مواجهة التحديات العالمية ودورها في تعزيز التعاون الدولي، كما يستعرضون تجارب المملكة المتقدمة اقتصاديا وتقنيا، إلى جانب الحديث حول أبرز قضايا ونتائج منتدى دافوس، إضافة إلى مناقشة أثر المشاركة السعودية في دافوس.

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