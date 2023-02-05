تعاون بين حصانة وأرامكو في تطوير وإدارة المرافق

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وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «حصانة» سعد الفضلي عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى أن نكون رائدين في مجال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لإدارة وتطوير المرافق بمعايير عالية الجودة، وذلك من خلال الإسهام في استدامة المباني والعمل على رفع مستوى جودة الحياة في المملكة، مبينا أن هذه المذكرة تأتي امتدادا للاستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة على المدى الطويل.من جهته أكد البقعاوي أن التعاون مع شركة حصانة الاستثمارية في مجال إدارة المرافق يمثل خطوة داعمة لتطوير مستقبل هذا القطاع، ونهدف من خلال ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عن طريق رفع مستوى الخدمة وتطبيق أحدث التقنيات وخدمات كفاءة الطاقة، فيما تأتي مذكرة التفاهم هذه امتدادا لدور أرامكو السعودية الرائد والفعال من خلال دائرة التنمية الوطنية في بحث أفضل السبل لدعم القطاعات المختلفة في المملكة.
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