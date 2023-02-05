تعاون بين حصانة وأرامكو في تطوير وإدارة المرافق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة حصانة الاستثمارية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، بهدف بحث فرص التعاون في مجال إدارة وتطوير المرافق، وقعها من جانب «حصانة» الرئيس التنفيذي سعد الفضلي، فيما مثل أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس للتنمية الوطنية الدكتور جميل البقعاوي، وتم إعلان التوقيع خلال فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء بمعارض الظهران (إكسبو) الذي أتى برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «حصانة» سعد الفضلي عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى أن نكون رائدين في مجال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لإدارة وتطوير المرافق بمعايير عالية الجودة، وذلك من خلال الإسهام في استدامة المباني والعمل على رفع مستوى جودة الحياة في المملكة، مبينا أن هذه المذكرة تأتي امتدادا للاستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة على المدى الطويل.

من جهته أكد البقعاوي أن التعاون مع شركة حصانة الاستثمارية في مجال إدارة المرافق يمثل خطوة داعمة لتطوير مستقبل هذا القطاع، ونهدف من خلال ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عن طريق رفع مستوى الخدمة وتطبيق أحدث التقنيات وخدمات كفاءة الطاقة، فيما تأتي مذكرة التفاهم هذه امتدادا لدور أرامكو السعودية الرائد والفعال من خلال دائرة التنمية الوطنية في بحث أفضل السبل لدعم القطاعات المختلفة في المملكة.