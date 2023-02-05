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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرات المنسوجات ومنتجات الملابس الصينية سجلت نموا مستقرا خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة من الجمعية الوطنية الصينية للمنسوجات والملابس أن حجم الصادرات بلغ 323.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 2.6 % على أساس سنوي.

وزادت صادرات المنسوجات بنسبة 2 % مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 148 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الملابس والإكسسوارات بنسبة 3.2 % لتصل إلى أكثر من 175 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات المنسوجات الكبيرة بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 5.26 تريليونات يوان في 2022.