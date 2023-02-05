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وأظهرت بيانات صادرة من الجمعية الوطنية الصينية للمنسوجات والملابس أن حجم الصادرات بلغ 323.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 2.6 % على أساس سنوي.وزادت صادرات المنسوجات بنسبة 2 % مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 148 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الملابس والإكسسوارات بنسبة 3.2 % لتصل إلى أكثر من 175 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات المنسوجات الكبيرة بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 5.26 تريليونات يوان في 2022.
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