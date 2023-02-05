برنامج تنفيذي لاستثمار الكابلات البحرية بين المملكة وعمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجا تنفيذيا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.

ويأتي البرنامج التنفيذي الذي رعى توقيعه كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية المهندس سعيد المعولي، تفعيلا للشراكة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي وقعت في نوفمبر الماضي.

ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.

كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف التواجد الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.

في سياق آخر وقعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وطبقا لبيان الهيئة فإن مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العماني رئيس الهيئة العمانية الدكتور علي بن مسعـود السنيدي، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ووضع إطار عمل وتأسيس فريق مشترك لعقد ورش وحلقات حوارية بين الجانبين سنويا، تجمع المشرعين والمصنعين والشركات اللوجستية والمستثمرين، لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع وتسريع حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

ويسعى الجانبان من خلال هذه المذكرة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى العمل على إطار وخطة عمل لحوكمة تحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي المذكرة ضمن حرص جميع الأجهزة الحكومية في المملكة وعمان على تحقيق تطلعات القيادتين في دعم العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين والمتمثلة تحديدا بالإعداد لإطلاق أعمال تأسيس منطقة اقتصادية خاصة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك تفعيلا للتوجيه الكريم بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من المنفذ البري بين المملكة وعمان، ودراسة تأسيس منطقة اقتصادية خاصة يعود خيرها على كلا الجانبين.

في إطار السعي نحو تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بين المملكة وعمان، وفي مسعى لترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.