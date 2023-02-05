شكرا لقرائتكم خبر التأمينات الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح محافظ التأمينات الاجتماعية محمد النحاس أن الاتفاقية تأتي امتدادا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها، مشيرا إلى أن توفير خدمة الإنسان الرقمي»لبيب» أحد منتجات شركة «مصدر» ستمثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة عملاء التأمينات الاجتماعية مما يسهم في رفع مستوى كفاءة الخدمات والارتقاء بها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التأمينات الاجتماعية وقعت اتفاقية مع شركة «مصدر» للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.وأوضح محافظ التأمينات الاجتماعية محمد النحاس أن الاتفاقية تأتي امتدادا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها، مشيرا إلى أن توفير خدمة الإنسان الرقمي»لبيب» أحد منتجات شركة «مصدر» ستمثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة عملاء التأمينات الاجتماعية مما يسهم في رفع مستوى كفاءة الخدمات والارتقاء بها.

كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.