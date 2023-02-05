شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "السيارات" والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 2.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.1%، وانخفض قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، ونزل قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.1%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.51%، والعرب على 5.78%، واستحوذت المؤسسات على 24.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصرين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 774.8 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 449.2 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19288 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6700 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.