شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للأطفال عن علم الفلك والفضاء بالمتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن الورشة جاءت تحت عنوان "علوم الفضاء والاستشعار للأطفال" حيث قدم المتحف خلالها تجربة فريدة من نوعها تجمع بين العلم والترفيه واستخدام التكنولوجيا لنشر الوعي بثقافة تكنولوجيا الاستشعار، خاصة أن تطبيقات الواقع الافتراضي فرصة لتنمية خيال الطفل والمساهمة في الحفاظ على الآثار والتراث.

وأوضحت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمى، أن برنامج الفعالية تضمن سلسة محاضرات نظرية تعريفية وفيديوهات مبسطة للأطفال عن علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، منها محاضرة عبر التجول في الحضارة المصرية القديمة مع الأطفال مع الدكتورة داليا الفقي رئيسة شعبة الفضاء، حيث قامت بتعريفهم بتاريخ الأقمار الصناعية وأنواعها واستخداماتها وكيفية تحليل الصور والبيانات.

كما قدم المهندس محمد بدوى، محاضرة عن الاستشعار عن بعد والبصمة الخاصة للأقمار الصناعية، أما الدكتورة صفاء عبد المنعم إبراهيم مدير إدارة تدريب البحوث بوزارة بالمجلس الأعلى للآثار، أوضحت تاريخ العلوم الفلكية عبر مختلف العصور، اما الدكتورة عائشة فتحى فشرحت علم الفلك في العصر الإسلامي وأشهر علماؤه وكيفية تقسيم التوقيتات الزمنية واستخدام الفلك لمعرفة اتجاه القبلة والصلاة والإبحار بالسفن.

وانتهت الفعالية بتنفيذ تجربة بإستخدام الواقع الافتراضي لتعريف الأطفال بالأقمار الصناعية وأشكالها والمهام التي تقوم بها وكيفية الحصول على المعلومات عن الغلاف الجوي والكرة الأرضية.