شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مجلس إدارة شركة نايل سات.. وانخفاض صافى الأرباح بنسبة 26% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، الموافقة على التغييرات في مجلس الإدارة، بناءً على خطاب من الهيئة الوطنية للإعلام، ليصبح سماح محمد فتحي أحمد قته رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومايسة علي كامل علي العضو المنتدب للشئون الفنية، وكلٍ من حسين كمال عبد القادر زين، وهشام أحمد لطفي السيد سلام، وطه محمد محمود أحمد أعضاء مجلس إدارة.

كما أعلنت شركة نايل سات، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 99.9 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 111.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.65%، وبلغ صافي الربح 39 مليون دولار مقارنةً مع 30.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 26.7%.