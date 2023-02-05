شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأحد.. وصعود البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.34% رابحًا 143.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10558.58 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.41% خاسرًا 43.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10654.55 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.34% رابحًا 143.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10558.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% خاسرًا 91.35 نقطة ليغلق عند مستوى 18905.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.

وانخفض 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.50%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%.

وقفز 46 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمريكانا" بنسبة 4.76%، ثم سهم "مكة" بنسبة 3.91%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.54%، وتراجع 172 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 5.06%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 4.79%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 342 مليون سعودي.

بورصة قطر

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.41% خاسرًا 43.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10654.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.7 مليون سهم بقيمة 344.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10417 صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.84%.

بورصة البحرين

فيما صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.77% رابحًا 14.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 749.8 ألف دينار بحريني.

قفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 344.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 6.25%، وصعد سهمي بنك السلام، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.99%، 0.19%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 32.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 12.82% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون البحرين بنسبة 9.09%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.58% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7336.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8160.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحًا 23.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5644.56 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% رابحًا 28.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5737.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 128.5 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5993 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.67%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاعات الاتصالات، والعقار، والخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.1%، 0.08%، 0.06%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 1.25%، 0.28%، 0.2%، 0.14%، 0.11%، على التوالي.