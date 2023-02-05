شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأحد.. وصعود البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.34% رابحًا 143.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10558.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% خاسرًا 91.35 نقطة ليغلق عند مستوى 18905.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.
وانخفض 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.50%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%.
وقفز 46 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمريكانا" بنسبة 4.76%، ثم سهم "مكة" بنسبة 3.91%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.54%، وتراجع 172 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 5.06%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 4.79%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 342 مليون سعودي.
بورصة قطر
هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.41% خاسرًا 43.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10654.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.7 مليون سهم بقيمة 344.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10417 صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.84%.
بورصة البحرين
فيما صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.77% رابحًا 14.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 749.8 ألف دينار بحريني.
قفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 344.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 6.25%، وصعد سهمي بنك السلام، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.99%، 0.19%، على التوالي.
فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 32.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 12.82% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون البحرين بنسبة 9.09%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.58% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%.
بورصة الكويت
كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7336.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8160.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحًا 23.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5644.56 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% رابحًا 28.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5737.08 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 128.5 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5993 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.67%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاعات الاتصالات، والعقار، والخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.1%، 0.08%، 0.06%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 1.25%، 0.28%، 0.2%، 0.14%، 0.11%، على التوالي.