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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير اليابان لبحث ملفات التعاون والان مع تفاصيل الخبر
وتطرق اللقاء إلى عرض تقديمي حول التحضيرات الخاصة بالجولة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية قريباً بالعاصمة اليابانية طوكيو، للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرض المشروعات اليابانية القائمة في السخنة وشرق بورسعيد.
وتنظم السفارة مع مكتب اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، للقاء وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات يابانية مهتمة وراغبة في ضخ استثمارات داخل المنطقة، وذلك ضمن الاهتمام البالغ الذي تحظي به المنطقة الاقتصادية من مختلف دول العالم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية مما ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وامكاناتها بشكل أكبر.
وأعرب السفير الياباني عن سعادته بهذه الجولة المرتقبة لما تمتلكه الهيئة من مقومات وموقع جغرافي وسهولة نفاذ البضائع للأسواق الخارجية وخاصة من آسيا لإفريقيا والعكس، فضلاً عن امتلاكها مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يقوم رئيس المنطقة الاقتصادية بزيارة طوكيو في إطار جولاته الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالخارج واستقطاب استثمارات أجنبية في صناعات مختلفة.