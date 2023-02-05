«بيبسي» تقرر رفع أسعار بعض منتجاتها بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت شركة "بيبسي" رفع أسعار بعض منتجاتها بالأسواق بحوالي 75 قرشا للعبوة، اعتباراً من يوم 15 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لتصريحات حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع منشوراً للشركة، جاء فيه أنه "من المقرر رفع سعر الزجاجة البلاستيك 250 ملي إلى 4.75 جنيه، كما زاد سعر الزجاجة 300-350 ملي إلى 7.5 جنيه."

وأرجع المنوفي زيادة الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج مما نتج عنه زيادة في المنتج النهائي.

ومع بداية فبراير الجاري، رفعت شركة بيبسي سعر عبوة 400 مللي البلاستيك جنيها لتبلغ 6 جنيهات.

كما رفعت الشركة سعر "امستل زيرو" كانز 250 ملي إلى 8.75 جنيه، وسعر زجاجة "فيروز" إلى 8.75 جنيه، وسعر "فيروز" كانز 250 ملي أناناس إلى 6.75 جنيه، بزيادة قدرها جنيه للعبوة، بداية الشهر الجاري.

كما زاد سعر "فيروز" كانز 330 ملي أناناس إلى 7.75 جنيه، وزاد سعر "فيروز" كانز 330 ملي تفاح إلى 7.75 جنيه، وارتفع سعر كانز 330 ملي مانجو خوخ إلى 7.75 جنيه، بزيادة جنيه للعبوة، بداية الشهر الجاري.

وفيما يلي قائمة أسعار الزيادات الجديدة لبعض منتجات الشركة: