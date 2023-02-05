شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة فى ختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19288 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6700 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.