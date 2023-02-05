شكرا لقرائتكم خبر عن بنك جي بي مورجن الأمريكى يسلط الضوء على المتحف المصري الكبير فى الكُتيب السنوى والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن الكُتيب هذا العام العديد من الأفكار والمقترحات لأماكن وكتب وأفلام وغيرها، وكان من بينها صورة للمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريباً، مرفقة ببعض المعلومات عنه والتي من ضمنها أنه سيكون أكبر متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم، وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.
وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه سيُراعى أن يتم الإعلان عنه قبل تاريخ الافتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.
واستقبل الوزير، سها علي المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان في مصر وشمال أفريقيا، حيث قامت بتوجيه الشكر للسيد الوزير ولوزارة السياحة والآثار على تعاونهم مع البنك وتقديم المعلومات والصور عن المتحف لإثراء الكُتيب.
جدير بالذكر أن بنك جي بي مورجن يقوم بإصدار هذا الكُتيب بشكل سنوي، ولم يقتصر الكُتيب على ترشيح زيارة بعض الأماكن الهامة أو الشهيرة فقط بل يتضمن أيضاً توصيات بأقسام أخرى مثل مشاهدة بعض الأفلام أو المواد المصورة أو ترشيح بعض الكتب أو المقالات الهامة لقراءتها وغيرها.
ويعد بنك جي بي مورجن أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أكبر البنوك عالمياً، وهو بنك متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية.