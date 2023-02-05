شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1474 جنيها.
عيار 21 يسجل 1720 جنيها.
عيار 24 يسجل 1965 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.
أسعار الذهب في البورصة العالمية
ومع تقديم أسعار الذهب أداء ممتازا بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكان من المحتمل حدوث بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب، ولكن بالنسبة لأسعار الذهب، يمكن أن يكون هناك اقتناع أكبر للبائعين هو الهبوط دون المستوى 1895 دولار، واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.
وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.
في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% وقت كتابة هذا التقرير، على صعيد البيانات، ينتظر المستثمرون الآن جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية الشهرية المستحقة في وقت لاحق من اليوم والبطالة والتغير في الأجور.