شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5 فبراير 2023 استقرارا ملحوظا عند 1720 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، والذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا في محافظات الوجه القبلي، كما تشهد أسعار الذهب عالميا استقرار عند سعر 1865 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.





انخفضت أسعار الذهب عالمياً من مستوي 1955 إلي 1865 دولار، بعد عمليات بيع حادة حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية، تزامنا مع ارتفاع الدولار الذي أبقى المعدن على المسار لأول انخفاض أسبوعي له منذ سبعة أسابيع.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ومع تقديم أسعار الذهب أداء ممتازا بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكان من المحتمل حدوث بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب، ولكن بالنسبة لأسعار الذهب، يمكن أن يكون هناك اقتناع أكبر للبائعين هو الهبوط دون المستوى 1895 دولار، واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.

وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% وقت كتابة هذا التقرير، على صعيد البيانات، ينتظر المستثمرون الآن جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية الشهرية المستحقة في وقت لاحق من اليوم والبطالة والتغير في الأجور.