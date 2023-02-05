بداية التعاملات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، مع بداية التعاملات، بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1137 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1461 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1705 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1949 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم إجازة أسبوعية في البورصات العالمية.