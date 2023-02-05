سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه مع بداية التعاملات البنكية، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، استنادَا ا لآخر تقرير أصدره البنك.

وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.28 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

أما سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وطرح بنك قناة السويس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.