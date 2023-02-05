شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر تعديل التصميم العمرانى لجامعة الفيوم لإقامة امتدادات لها والان مع تفاصيل الخبر
وطبقا للمادة الثانية من القرار والتي نشرته الجريدة الرسمية، تلتزم جامعة الفيوم بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق – مبان) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة علي التزام جامعة الفيوم باستيفاء وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتلتزم جامعة الفيوم بالاشتراطات البنائية المعمول بهـا كحــد أقــصـى تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وذكرت المادة الخامسة ضرورة قيام جامعة الفيوم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية م لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .