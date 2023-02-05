شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استكمال أعمال الطرق بـ"المنيا الجديدة".. ومحطة مياه بمدينة ناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من تنفيذ خُطة استكمال الطرق بمنطقة الامتداد "الـ 1360 فدانا" بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الطرق، مرحلة ثانية ( طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة أسفلتية ) بمواقع 85 عمارة " إسكان اجتماعي " بمنطقة الـ 1360 فدانا والطريق المؤدي إليها من الطريق الصحراوي ( المنيا – أسيوط ) .

وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات الإنارة العامة للطريق الأوسط لربط مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا الأم، وحفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ليلاً، مؤكداً أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق بكفاءة وجودة عالية استعداداً لتسليم المواطنين حاجزي الوحدات السكنية، وحفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها للبوستر والخط الناقل لمياه النيل إلى المدينة بطول 20 كيلومترا وقطر 1000مم وتتضمن منطقة البوستر (محطة الرفع ) و2 خزان و مبني المولدات والمبني الإداري، وذلك ضمن استكمال أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب على مساحة 35 فدانا بطاقة 25 ألف م3/يوم " مرحلة أولى ".

وشدد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد وبالمواصفات والجودة المطلوبة.