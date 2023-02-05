شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استكمال أعمال الطرق بـ"المنيا الجديدة".. ومحطة مياه بمدينة ناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات الإنارة العامة للطريق الأوسط لربط مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا الأم، وحفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ليلاً، مؤكداً أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق بكفاءة وجودة عالية استعداداً لتسليم المواطنين حاجزي الوحدات السكنية، وحفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها للبوستر والخط الناقل لمياه النيل إلى المدينة بطول 20 كيلومترا وقطر 1000مم وتتضمن منطقة البوستر (محطة الرفع ) و2 خزان و مبني المولدات والمبني الإداري، وذلك ضمن استكمال أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب على مساحة 35 فدانا بطاقة 25 ألف م3/يوم " مرحلة أولى ".
وشدد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد وبالمواصفات والجودة المطلوبة.