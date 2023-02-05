شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة ينعى المهندس شريف إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس شريف إسماعيل، مساعد السيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، مؤكدًا أن الوطن فقد رجلاً من أنبل الرجال.

وقال رئيس الجهاز:" أنعى ابنًا وطنيًا عاش مخلصًا ومحبًا لبلده، تولى المسئولية في فترة دقيقة من تاريخ الوطن، ورحل تاركاً سيرة طيبة ومسيرة مشرفة حافلة بالعطاء والجد في العمل.. رحم الله المهندس شريف إسماعيل بقدر ما قدم لوطنه، وتقبله في فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".