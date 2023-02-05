شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى رومانيا في 10 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ورصدت بيانات الجهاز أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022، وفقا لما يلي :

1. أسمدة بقيمة 142.7 دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 47.7 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 43.6 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 25 مليون دولار.

5. مصنوعات من حجر بقيمة 10.9 مليون دولار.

وفي المقابل جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022، وفقا لما يلي :

1. حبوب بقيمة 872.8 مليون دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 39.1 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 32.9 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 17.1 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 12.4 مليون دولار.

واجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.