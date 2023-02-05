شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 لقاءات شاركت فيها وزيرة التعاون الدولى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة التعاون الدولي، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والاجتماعات، في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الجهود المشتركة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة، والتوسع في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

1 - في مطلع الأسبوع التقت وزيرة التعاون الدولي، ببعثة مجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات من بينها استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ومناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية لتحفيز التحول الأخضر.

2 - ضمن زيارة أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مؤسسة التمويل الدولية، بهدف بحث التوسع في إتاحة أدوات مالية جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتوسع في المباني الخضراء.

3 - شاركت في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء.

4 - شهدت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار.