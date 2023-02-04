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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة لإدارة المخاطر العمالية والأزمات حصلت على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر، بعد أن استوفت جميع المتطلبات الخاصة للحصول عليها.

وجرت عملية المراجعة من شركة تي يو في أوستريا Austria TUV بصفتها المعنية والمانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو الخاصة بأعمال المراجعة لنظام إدارة المخاطر، حيث قامت خلالها بالتحقق من امتثال الإدارة بالمعايير والإجراءات المتبعة في نظام إدارة المخاطر، والتي من أهمها وضع المبادئ والأطر والعمليات المؤسسية لإدارة المخاطر العمالية، وبناء سجل تلك المخاطر، وتنفيذ إجراءات التحديث المستمر لذلك، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر العمالية.

وتعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة، وذلك ضمن جهودها - ممثلة في الإدارة العامة للمخاطر العمالية والأزمات - في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.