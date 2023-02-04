شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات تنسيق الجهود بما يمكن دول المجلس الشقيقة من اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، بالارتكاز على مواطن القوة التي تحظى بها دول مجلس التعاون الخليجي وبما يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والعالمي.كما تناقش الاجتماعات تشريعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني، ومتابعة المشاريع المشـتركة، وتشـجيع التعاون ودعم القطاع الخاص.
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