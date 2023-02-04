شكرا لقرائتكم خبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود الخصيبي، أن خطة البرامج التدريبية لـ2023 تأتي بهدف الإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والجهات المعنية المختلفة، والمهتمين في مجالات التقييس، وكذلك تأهيلهم للوفاء بمتطلبات العمل المهني، والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة.وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم 15 برنامجا تدريبيا وورشة عمل، حسب جدول زمني، يتم تنفيذ عدد منها بشكل افتراضي «عن بعد»، وإقامة البعض الآخر في عدد من عواصم ومدن الدول الأعضاء بالهيئة، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وتشمل مختلف أنشطة التقييس.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.