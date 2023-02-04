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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أعلنت خطة برامجها التدريبية لـ2023 في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومختلف الأنشطة المرتبطة بالتقييس، خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب التابع للهيئة.

وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود الخصيبي، أن خطة البرامج التدريبية لـ2023 تأتي بهدف الإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والجهات المعنية المختلفة، والمهتمين في مجالات التقييس، وكذلك تأهيلهم للوفاء بمتطلبات العمل المهني، والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم 15 برنامجا تدريبيا وورشة عمل، حسب جدول زمني، يتم تنفيذ عدد منها بشكل افتراضي «عن بعد»، وإقامة البعض الآخر في عدد من عواصم ومدن الدول الأعضاء بالهيئة، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وتشمل مختلف أنشطة التقييس.