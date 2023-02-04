25,9 إصابة عمل لكل 100 ألف مشترك في التأمينات خلال 2022

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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقرير إصابات العمل التي تم تسجيلها في المملكة تحت مظلة نظام التأمينات، أنه خلال 2022 بلغت إصابات العمل المسجلة 28 ألف إصابة، وكان الذكور الأكثر تعرضا لإصابات العمل بواقع 27 ألف إصابة، تمثل نسبة 96.2% من إجمالي الإصابات، كما سجلت إصابات العمل للفئة العمرية 35-39 سنة الرقم الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى بواقع 5.5 آلاف إصابة عمل، فيما سجلت الفئة العمرية 15-19 سنة الفئة العمرية الأقل تعرضا لإصابات العمل بواقع 105 إصابات.وأفاد التقرير أن منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر في إصابات العمل بواقع 8 آلاف إصابة وجاءت المنطقة الشرقية ثانيا بعدد 7.7 آلاف إصابة تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5.8 آلاف إصابة فيما جاءت منطقة الجوف الأقل تسجيلا لإصابات العمل بواقع 109 إصابات.
واستعرض التقرير تفاصيل إصابات العمل المسجلة من حيث نوع ونتيجة الإصابة، إضافة إلى تصنيف الإصابات حسب المهن ونوع النشاط، حيث جاء قطاع التشييد الأعلى تسجيلا لإصابات العمل بواقع 9.6 آلاف إصابات، تلاه قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجل 6.6 آلاف إصابة، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالثا بواقع 3.6 آلاف إصابة. وعن تصنيف إصابات العمل حسب المهن أوضح التقرير أن مهن الخدمات جاءت أولا بعدد 13 آلف إصابة تليها المهن الهندسية المساعدة بواقع 8.5 آلاف إصابة.
وبين التقرير أن عدد الإصابات الأعلى جاء بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بواقع 14 ألف إصابة، تلاها الإصابات بسبب السقوط بواقع 9 آلاف إصابة، فيما حلت الإصابات بسبب الحوادث المرورية ثالثا بعدد 2.4 ألف إصابة. واستكمل التقرير بأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لعام 2022م نتج عنها شفاء بعجز بواقع 560 حالة، وشفاء بدون عجز بعدد 417 حالة فيما سجلت الوفيات نتيجة إصابات العمل 82 حالة.
وختم التقرير بالتأكيد على سعي المؤسسة الحثيث نحو تأمين بيئة عمل آمنة للمشتركين والسعي نحو تعزيز الالتزام والوقاية في مقار العمل، ونتج عن هذه الجهود انخفاض مؤشر إصابات العمل المسجلة في المملكة إلى 25.9 إصابة لكل 100 ألف مشترك.
ويأتي التقرير ضمن حزمة جهود المؤسسة وهدفها الاستراتيجي في مجال تعزيز واستدامة بيئات العمل للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يشترك فيه أكثر من 9.8 ملايين مشترك ويقدم منافع عديدة من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.
يذكر، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بموضوع السلامة والصحة المهنية في مقار العمل، انطلاقا من مسؤوليتها بتطبيق فرع الأخطار المهنية الذي يعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية. حيث قامت فرق الالتزام والوقاية التأمينية خلال العام 2022 بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، كما قامت بحوالي 100 ألف زيارة تفقدية في مجال الالتزام والوقاية الـتأمينية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال الاستشارات الفنية لتحسين بيئة العمل لأكثر من 5 آلاف منشأة، ونتج عن هذه الزيارات والحملات التوعوية انخفاض نسبة الإصابات لعدد المشتركين من 0.32% للعام 2021 إلى 0.28% خلال 2022، كما كانت المؤسسة شريكاً مؤسساً في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي عقد في مدينة الرياض خلال 2022.
مؤشر إصابات العمل 2022
- انخفض 8% لكل 100 ألف مشترك
الإصابات المسجلة
- الإجمالي 28,227 إصابة الذكور27,167إصابة
- الإناث 1,060
الفئة العمرية
- 35-39 سنة الأعلى بواقع 5556 إصابة
- 15-19 سنة الأقل بواقع 105 إصابات
المناطق الكبرى
- الرياض 8347 إصابة الشرقية 7742إصابة
- مكة المكرمة 5839 إصابة
أبرز القطاعات
- التشييد والبناء 9607 إصابات
- الصناعات التحويلية 6660 إصابة
- تجارة الجملة والتجزئة 3664 إصابة
أعلى المهن إصابة
- الخدمات 13448 إصابة الهندسية المساعدة 8542 إصابة
أنواع الإصابات
- التعرض لقوى ميكانيكية 14199 إصابة
- السقوط 9026 إصابة
- الحوادث المرورية 2451 إصابة
حالات الشفاء
- شفاء بعجز بواقع 560 حالة
- شفاء بدون عجز بعدد 417 حالة
- الوفيات: 82 حالة
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