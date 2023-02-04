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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأمين الاستثمارات وائتمانات التصدير، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رحبت بانضمام جمهورية أذربيجان بصفتها الدولة العضو الـ49 في المؤسسة، والاستفادة من حلول التأمين التي توفرها المؤسسة لتحفيز المشاريع الاستراتيجية، وتحسين جاذبية الاستثمار للدول الأعضاء. وستعمل المؤسسة بشكل وثيق مع حكومة أذربيجان لدعم مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، في التجارة والزراعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية، ومع القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى التمويل. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة قيسي، أن عضوية أذربيجان تفتح الباب أمام القطاعين الخاص والعام، للاستفادة من حلول التخفيف من المخاطر، وتعزيز الائتمان التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم صادراتها، وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تمكين المصدرين والبنوك والمستثمرين في الدول الأعضاء الأخرى وليس الأعضاء، لتغطية المخاطر السياسية والتجارية المتعلقة بعملياتهم في أذربيجان. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة قيسي، أن عضوية أذربيجان تفتح الباب أمام القطاعين الخاص والعام، للاستفادة من حلول التخفيف من المخاطر، وتعزيز الائتمان التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم صادراتها، وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تمكين المصدرين والبنوك والمستثمرين في الدول الأعضاء الأخرى وليس الأعضاء، لتغطية المخاطر السياسية والتجارية المتعلقة بعملياتهم في أذربيجان.

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