أخبار الاقتصاد اليوم.. "ميكنة الاقتصاد" تُساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 4-2-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا

وزير المالية: "ميكنة الاقتصاد" تُساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم

وزير الصناعة يبحث الاستفادة من خبرات المؤسسات العلمية فى كوريا الجنوبية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمعهد في مجالات نقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية.

حضر اللقاء الدكتورة سو يونج كين مديرة المشروعات بالمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور طه مطر عميد معهد التبين للدراسات المعدنية، والدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة، وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية إلى جانب عدد من الاساتذة بالمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا في الارتقاء بالصناعة المصرية، وتأهيلها للثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من المعهد في مجالات نقل التكنولوجيات الحديثة لعدد من الصناعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.

التعاون الدولى فى أسبوع.. المشاط تلتقى وفد مجموعة البنك الدولى

شهدت وزارة التعاون الدولي، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والاجتماعات في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الجهود المشتركة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة، والتوسع في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

في مطلع الأسبوع التقت وزيرة التعاون الدولي، ببعثة مجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات من بينها استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ومناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة.

وضمن زيارة أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مؤسسة التمويل الدولية، بهدف بحث التوسع في إتاحة أدوات مالية جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتوسع في المباني الخضراء، والتأكيد على أهمية توفير خطوط الائتمان والتمويلات للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الأخضر.

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع شركة مجرية لدراسة إنشاء مراكز خدمية

في إطار الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقب ختام أعمال اللجنة المصرية المجرية المشتركة، التقي وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسئولي إحدى الشركات المجرية العاملة في تصنيع عربات السكك الحديدية والتي تعمل مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية NERIC في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تقوم الشركة بتوريد 1350 عربة سكك حديدية، يتم استقبال 500 عربة منهم خلال الشهور المقبلة

أشار رئيس الهيئة إلى المناقشات التي تمت بين الجانبين وكذا سبل التعاون في هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، فضلاً عن بحث ملفات التعاون في المشروعات الجديدة ودراسة إمكانية إنشاء مراكز خدمية وصيانة للشركة المجرية في شرق بورسعيد، ومدى إمكانية أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات صناعات هذه الشركة وتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية والخارجية، بجانب استخدام مراكز الصيانة والخدمات التي ستقام لخدمة مشروعات الشركة بشرق بورسعيد.