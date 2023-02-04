شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب فى مصر والبورصة العالمية الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر تلفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية، وأكد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن سوق المشغولات الذهب شهد ارتفاع في الطلب بنسبة تصل إلى 50 إلى 60% تقريبًا، وخلال الشهور الماضية كان سبائك الذهب هي المسيطرة بنسبة 80 إلى 90 %.

وأشار إلى أن الاتجاه لشراء السبائك أصبح أقل بكثير قياسا على السوق الماضي، وبدأ الطلب الطبيعي على الذهب يعود في صورته التي نعرفها، بمعنى أن مشغولات الذهب عادت لصدارة المشهد مرة أخرى.

وأوضح أن الأونصة شهدت تراجع بحوالي 90 دولار، في حين تراجع الذهب في مصر 40 إلى 50 جنيها في الأعيرة المختلفة المتداولة بالسوق المصري، لافتا إلى أن الطلب في السوق لا زال أكبر من العرض وهذا يفسر لنا أسباب عدم استجابة السوق المحلي للهبوط الكبير في البورصة العالمية.