الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-2-2023 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-2-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 95.49 جنيه للشراء، و99.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 95.34 جنيه للشراء، و99.55 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.20 جنيه للشراء، و99.54 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

99.20 جنيه للشراء.

 

99.54 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

95.49 جنيه للشراء.

 

99.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

95.51 جنيه للشراء.

 

99.21 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

93.74 جنيه للشراء.

 

99.54 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

95.34 جنيه للشراء.

 

99.55 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

99.22 جنيه للشراء.

 

99.54 جنيه للبيع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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