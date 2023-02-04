ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة اليوم السبت بنحو 3.14 جنيه للكيلو، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وبحسب ما نقل موقع "مصراوي"، فقد وصل سعر كيلو الدواجن اليوم إلى نحو 80.81 جنيه.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا، لكن ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، أحدثت خللا في السوق أدى لنقص المعروض.