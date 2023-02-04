شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1710 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً 1710 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 1865 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

أسعار الذهب أمس

انخفضت أسعار الذهب عالميًا من مستوى 1955 إلى 1910 دولار، بعد عمليات بيع حادة حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية، تزامنًا مع ارتفاع الدولار أمس الذي أبقى المعدن على المسار لأول انخفاض أسبوعي له منذ سبعة أسابيع، وفق تقرير لـgold Bullion.

وانخفضت أسعار الذهب لتتداول حول مستوى حول مستوى 1910 دولار للأوقية بنسبة هبوط تقدر 0.03% وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن فقد الذهب 2% أمس الخميس بفعل جني الأرباح، وانخفض الذهب بنسبة 0.4% حتى الآن خلال هذا الأسبوع.

ومع تقديم أسعار الذهب أداء ممتازا بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكان من المحتمل حدوث بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب، ولكن بالنسبة لأسعار الذهب، يمكن أن يكون هناك اقتناع أكبر للبائعين هو الهبوط دون المستوى 1895 دولار، بحسب التقرير.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.

وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% وقت كتابة هذا التقرير، على صعيد البيانات ، ينتظر المستثمرون الآن جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية الشهرية المستحقة في وقت لاحق من اليوم والبطالة والتغير في الأجور.