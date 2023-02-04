شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 46.3% ارتفاعا فى الصادرات المصرية لرومانيا خلال أول 10 أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022 :
1. أسمدة بقيمة 142.7 دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 47.7 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 43.6 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 25 مليون دولار.
5. مصنوعات من حجر بقيمة 10.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022
1. حبوب بقيمة 872.8 مليون دولار.
2. خشب ومصنوعاته بقيمة 39.1 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 32.9 مليون دولار.
4. تبغ بقيمة 17.1 مليون دولار.
5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 12.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين برومانيا 4.79 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 4.83 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومان العاملين في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.2%.