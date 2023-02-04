شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع شركة مجربة لدراسة إنشاء مراكز خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقب ختام أعمال اللجنة المصرية المجرية المشتركة، التقي وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسئولي إحدى الشركات المجرية العاملة في تصنيع عربات السكك الحديدية والتي تعمل مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية NERIC في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تقوم الشركة بتوريد 1350 عربة سكك حديدية، يتم استقبال 500 عربة منهم خلال الشهور المقبلة

أشار رئيس الهيئة إلى المناقشات التي تمت بين الجانبين وكذا سبل التعاون في هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، فضلاً عن بحث ملفات التعاون في المشروعات الجديدة ودراسة إمكانية إنشاء مراكز خدمية وصيانة للشركة المجرية في شرق بورسعيد، ومدى إمكانية أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات صناعات هذه الشركة وتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية والخارجية، بجانب استخدام مراكز الصيانة والخدمات التي ستقام لخدمة مشروعات الشركة بشرق بورسعيد.

كما التقى رئيس المنطقة الاقتصادية ممثلي كبرى الشركات المجرية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،وتم مناقشة التعاون معها في إنشاء مراكز البيانات وأنظمة التحكم والمراقبة للموانئ والفرص الاستثمارية في هذا المجال، حيث تتواجد الشركة بنهاية الشهر الجاري ضمن زيارة رئيس الوزراء المجري لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية في القطاع التكنولوجي ومراكز البيانات والحلول الذكية.