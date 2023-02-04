انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1140 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1466 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1710 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1954 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم وغدا إجازة أسبوعية في البورصات العالمية.