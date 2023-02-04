شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للصناعات الهندسية": 90 شركة تقدمت لجوائز التميز والإعلان 18 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلي أن اللجنة المشكلة للمفاضلة والاختيار بين أكثر من 90 شركة تقدمت للجوائز ضمت في عضويتها ممثلين من عدة جهات مستقلة ويجرى حالياً الانتهاء من عمليات اختيار الشركات الفائزة بجوائز في عدة فروع، وتم استحداث جائزة أكبر مصدر لإدارة سيدات الأعمال.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك 18 جائزة مرتقبة من المجلس التصديري سيتم تحديد الفائزين بها، منها 17 جائزة طبقاً للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بحجم وأرقام الصادرات المحققة للصادرات عن عام 2022 وجائزة لأفضل منتج مبتكر وتم تشكيل لجنة من مركز تحديث الصناعة وGiz والمعونة الأمريكية وجامعة النيل والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لحسم هذه الجائزة
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أنه يواصل فعالياته لدعم خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، وكذلك العمل على خلق جيل جديد من المصدرين بجانب المصدرين الحاليين.