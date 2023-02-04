الإسكان: أكثر من 6 آلاف و600 حجز مبدئي للأراضى بالطرح الأول لمختلف الشرائح

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الحجوزات المبدئية للأراضى بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضى السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة - برنامج "مسكن"، بلغ حتى الآن أكثر من 6600 حجز مبدئى، موضحاً أن الحجز بدأ من يوم الخميس 8/12/2022، ولمدة شهرين، وينتهى الثلاثاء المقبل، 7 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الإقبال الكبير من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها فى المدن الجديدة فى هذا الطرح، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح الأول، شمل 305 قطع أراض بالمحاور الإسكانية المختلفة، موزعة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمدن ( القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)، بجانب 104 قطع أراض بمحور الأراضى المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى "https://reserve.newcities.gov.eg"، وتبلغ قيمة جدية الحجز لقطع الأراضى الأكثر تميزاً، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضى المميزة، 100 ألف جنيه، ولقطع الأراضى المتوسطة، ٢٥ ألف جنيه، بخلاف المصاريف الادارية.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن عدد الحجوزات المبدئية لـ143 قطعة أرض بمحور قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بلغ 1044 حجزا، وعدد الحجوزات المبدئية لـ104 قطع أراض بمحور قطع الأراضى المميزة، بلغ 1613 حجزا، فيما بلغ عدد الحجوزات المبدئية لـ58 قطعة أرض بمحور قطع الأراضى المتوسطة، 3969 حجزا.

وأكد الدكتور وليد عباس، أنه سيتم البت من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى طلبات الحجز المؤكدة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام قليلة من غلق باب الحجز تمهيداً لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح وتحقيق أهداف المشروع.