شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة، زيارة تفقدية للمشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز.

وبدأت زيارة مسئولو الإسكان بالمرور على أعمال الكباري والبواغيز بالمدينة، وأعمال التشطيبات والأسفلت وتنسيق الموقع بمشروع سكن مصر، والذي يجرى به تنفيذ 4096 وحدة سكنية ( 128 عمارة سكنية )، حيث بلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.

ثم انتقل مسئولو الإسكان إلى تفقد مكونات مشروع المدينة التراثية بداية من السينما والمسرح الروماني ومنطقة البلازا، كما تفقدوا أعمال التشطيبات بمبنى الجهاز الجديد، ثم قاموا بزيارة موقع مشروع كومباوند فيلات مزارين ٧٠٠ فدان، حيث تابعوا أعمال التشطيبات الجارية بالموقع وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع، والممشى المطل على البحيرات .

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه، أعمال التشطيبات بالأبراج بالمنطقة الشاطئية، مروراً بالبواغيز والكباري، ثم انتهت الجولة بلقاء مع الاستشاريين ومسئولي المشروعات بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لتوضيح معدلات التنفيذ ومراجعة توقيتات الانتهاء وتسليم الوحدات للمستحقين.