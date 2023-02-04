اعتمد عليها المصريون فى 3 مليارات مكالمة.. ما تقنية VoLTE؟

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE هى تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أى تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

ويتم تشغيل تقنية VoLTE فى حالة توافر تليفون محمول يدعم خاصية VoLTE وشريحة تليفون محمول تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع والتواجد بمنطقة يدعم فيها مشغل الخدمة تقنية ال VoLTE، ويتم تشغيلها تلقائيًا فى بعض أنظمة التليفون المحمول الداعمة لهذه التقنية والبعض الآخر يحتاج إلى تنشيط الخدمة من خلال الإعدادات، وقد بلغت نسبة الأجهزة الداعمة لإجراء المكالمات عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 51% بالسوق المصري.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فقد بلغت نسبة زيادة مكالمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 200% خلال الربع الرابع لعام 2022 حيث بلغت 3 مليارات مكالمة مقارنة بمليار مكالمة بالربع الرابع لعام 2021، بلغت نسبة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات الانترنت المحمول 273% لتصل إلى 377 ألف تيرابايت خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ101 ألف تيرابايت بالربع الأول لعام 2021.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد اعتمد استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصرى، لتحسين جودة خدمات الصوت فى يوليو 2021.

أشياء تحتاج لمعرفتها حول VoLTE

تقنية VoLTE هى اختصار لـ Voice over Long Term Evolution (LTE)، والصوت عبر LTE (VoLTE) يعنى أفضل صوت للمكالمات الصوتية والقدرة على استخدام الصوت والبيانات فى نفس الوقت.

تساعد المستخدم فى الحصول على مكالمات صوتية ذات جودة أفضل والقدرة على استخدام الصوت والبيانات فى نفس الوقت، واامزيد من كفاءة الشبكة، مما يترجم إلى خدمة أفضل، فهى وسيلة لتوجيه حركة الصوت عبر شبكات 4G LTE التى تستخدم لنقل البيانات.

مكالمات الصوت والبيانات المتزامنة

يضطر بعض المستخدمين إلى إنهاء المكالمات للدخول إلى الويب، لكن مع توفير تقنية VOLTE لم تعد هناك مشكلة حيث يمكن إجراء مكالمات واستخدام البيانات فى نفس الوقت.

مكالمات صوتية ذات جودة أفضل

يتيح VoLTE ما يسمى بالمكالمات الصوتية عالية الدقة (HD)، من الصعب تحديد الجودة الأعلى لهذه المكالمات، لكنها تحسن كبير مقارنة بالمكالمات التقليدية التى يتم إجراؤها عبر الشبكات المحمولة. لكن لإجراء مكالمة صوتية عالية الدقة، تحتاج إلى استخدام هاتف يدعم VoLTE، فى منطقة بها خدمة 4G LTE، كما يجب أن يفى الشخص الموجود على الطرف الآخر بنفس المتطلبات.

لا زيادة فى رسوم الصوت

يستخدم الاتصال عالى الدقة شبكة البيانات، ويفترض البعض أن دقائق الصوت عالية الدقة تؤثر على تخصيص البيانات الخاصة بهم، لكن لحسن الحظ يمكن للشبكات تحديد حزم الصوت، وهى لا تجمعها فى استخدامك للبيانات.