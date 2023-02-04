ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "العربى الأفريقى" ينفذ تداولات بـ3.1 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.7%.

وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.988 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.1%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.025 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.018 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 896 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 809.7 مليون جنيه، 613.8 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.