شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الأغذية" و"التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 10.5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 9.4%، وهبط قطاعى السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 7.6%، 7.3%، على التوالى، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.6%، ونزلت قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.8%، 5.7%، 5.4%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.6%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، 3.6%، على التوالى، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.9%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 1.8%، فيما ارتفع قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.4%، 1.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 37.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.004 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 713.7 مليار جنيه إلى 633.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 11.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 197.1 مليار جنيه إلى 194 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%.