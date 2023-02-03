شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مقر لشركة تعهيد سويدية في مصر توفر 650 وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر شركة ترانسكوم Transcom السويدية بالقرية الذكية فى مصر؛ وذلك بحضور هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد فى مصر.

وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة عالميًا فى مجالات خدمة العملاء والاستشارات والمبيعات والدعم الفنى وخدمات الأعمال التجارية، وتسعى الشركة إلى التوسع فى خدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مركزها الجديد فى مصر.

ويقع مقر الشركة فى مصر على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعمل حاليا فى مركزها المتخصص فى تصدير الخدمات وتعهيد العمليات التجارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات فى مصر نحو 650 متخصص من الكوادر المصرية الشابة لتقديم خدماتها لكبرى عملاء الشركة فى مختلف الأسواق العالمية وتستهدف الشركة الوصول إلى 1650 متخصص خلال 3 سنوات.



وزير الاتصالات يستمع لشرح حول خدمات الشركة السويدية

وخلال الافتتاح أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن افتتاح شركة ترانسكوم مقر لها فى مصر يمثل إضافة للتعاون المصرى السويدى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما مع توافر عدد من الشركات السويدية العاملة بالقطاع؛ مشيرا إلى أن هذا الافتتاح يأتى نتاج جهود استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع فى صناعة التعهيد وذلك من خلال جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز متخصصة لها فى مصر يتم من خلالها الاستعانة بخبرات ومهارات الشباب المصرى لتصدير خدمات رقمية لعملاء الشركة خارج مصر؛ وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل متميزة للشباب الحاصلين على التدريب فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تعظيم القدرات التصديرية لمصر من خلال المزيد من مراكز تقديم الخدمات العابرة للحدود والتى تُصدر خدماتها للخارج.

وأوضح "طلعت"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة لإثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمهارات الشابة وتعزيز قدراتهم التنافسية من خلال برامج التدريب المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الرقمية والموجهة لخلفيات أكاديمية مختلفة لتمكينها من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 26 مرة وكذلك مضاعفة أعداد المتدربين 56 مرة خلال 4 أعوام؛ لافتا إلى أن المهارات المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت تنمو بشكل مطرد من حيث العدد ومن حيث عمق الكفاءات فى مختلف التخصصات.



وزير الاتصالات وقادة الشركة السويدية في مصر

وخلال الافتتاح عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءً مع قيادات شركة ترانسكوم Transcom؛ أشادت قيادات الشركة بالمهارات التى يتمتع بها الشباب المصرى والتى مثلت عنصرا جاذبا لهم للتواجد فى مصر، واختيار مصر كموقع استراتيجى لتقديم خدمات الشركة لعملائها من كبرى العلامات التجارية فى العالم.

كذلك تناول اللقاء بحث إمكانية زيادة أعداد العاملين بالشركة من الشباب المصرى، والخطط المستقبلية للشركة العالمية والتى تخطط للتوسع خلال العام القادم فى إقامة مراكز تعهيد جديدة بمحافظات أخرى.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل مقر شركة ترانسكوم Transcom؛ حيث التقى بالشباب العاملين وأثنى على أدائهم وكفاءتهم فى تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة خارج مصر.



العاملون بشركة ترانسكوم

ومن جانبه قال المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: "نحن متحمسون لقرار شركة Transcom باختيار مصر كمركز استراتيجى لعمليات التعهيد وتصدير خدماتها لعملائها فى الخارج انطلاقا من مقرها الجديد فى مصر والذى يوظف مجموعة من الشباب والكوادر المصرية التى تتمتع بالمهارات والقدرات اللغوية المتميزة".

وأضاف "الظاهر"، أن الهيئة قدمت الدعم اللوجستى للشركة خلال إنهاء إجراءات التأسيس فى أواخر عام 2022 انطلاقا من الدور المنوطة به لتوفير الدعم الحكومى اللازم بما يساهم فى اجتذاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وخدمات القيمة المضافة مثل البحث والتطوير، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضى.



وزير الاتصالات يتوسط العاملين بشركة ترانسكوم

وقال ايوناس داهلبرج الرئيس التنفيذى ورئيس شركة ترانسكوم العالمية، إن مصر لديها العديد من المقومات التنافسية والفريدة من حيث الجودة والقيمة والتى تتضمن البنية التحتية المتميزة، والمهارات الشابة الحاصلة على التدريب المتميز ومتعددى اللغات حيث تعد مصر من المواقع العالمية القليلة إن لم تكن الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات من مكان واحد بنحو 20 لغة وهو ما يجعلها مقصدا جاذبا للعلامات التجارية العالمية؛ مشيرا إلى أن الشركة تعمل بمصر منذ 2020 وبحلول منتصف العام الحالى سيصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 800 متخصص؛ معربا عن تطلعه إلى الاستمرار فى تنمية أعمال الشركة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب المحلية.